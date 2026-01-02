ரிசர்வ் வங்கியில் கிரேடு 'சி' பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு!

இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் முழுநேர ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ள கிரேடு ‘சி, டி, இ’ காலிப்பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சேவைகள் வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து வரும் 6 ஆம் தேதிக்குள் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
மொத்த காலியிடங்கள்: 93
துறை: Department of Information Technology (DIT)
பணி: Data Scientist - 2
பணி: Data Engineer - 2
பணி: IT Security Expert -7
பணி: IT System Administrator - 5
பணி: IT Project Administrator - 3
பணி: AI / ML Specialist - 3
பணி: IT - Cyber Security Analyst - 5
பணி: Network Administrator - 3
துறை: Premises Department
பணி: Project Manager - 5
துறை: Department of Supervision (DoS)
பணி: Market & Liquidity Risk Specialist - 1
பணி: IT - Cyber Security Analyst - 13
பணி: Operational Risk Analyst - 2
பணி: Analyst (Credit Risk) - 2
பணி: Analyst (Market Risk)- 2
பணி: Risk Analyst - 5
பணி: Accounts Specialist - 5
பணி: Risk Assessment & Data Analyst - 2
பணி: Policy Research Analyst - 2
பணி: Business & Financial Risk Analyst - 6
பணி: Data Engineer-I - 1
பணி: Data Engineer-II - 1
பணி: Data Analyst (Micro Data Analytics)-1
பணி: Banking Domain Specialist - 1
பணி: Data Scientist (Data modelling) - 2
பணி: Bank Examiner (Liquidity Risk) - 1
பணி: Credit Risk Specialist - 4
பணி: Data Scientist (Advanced Analytics) - 4
பணி: Senior Bank Examiner (Liquidity Risk)Grade ‘D’ - 1
பணி: Programme Coordinator (CoS)Grade ‘E’ - 2
தகுதி: பொறியியல் துறையில் சம்மந்தப்பட்ட பிரிவில் பி.இ., பி.டெக்., பி.எஸ்சி., எம்.எஸ்சி., எம்.ஏ., சி.ஏ முடித்து பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வயது வரம்பு: 6.1.2026 தேதியின்படி 27 முதல் 40-க்குள்ளும், 30 முதல் 45-க்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத்தேர்வு, சான்றிதழ்கள் சரிபார்ப்பு மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.rbi.org.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ. 600. எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.100. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்காந கடைசிநாள்: 6.1.2026
மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.