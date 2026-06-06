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வேலைவாய்ப்பு

தேசிய உரத்தொழிற்சாலையில் வேலை: விண்ணப்பிப்பது எப்படி..?

உரத்தொழிற்சாலைகளில் பொறியாளர்கள், ஆப்ரேட்டர்கள், டெக்னிக்கல் உதவியாளர்கள் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு குறித்து...

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தேசிய உரத்தொழிற்சாலையில் வேலை - NFL

Updated On :6 ஜூன் 2026, 1:37 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழ்நாடு மற்றும் நாட்டின் பிற பகுதிகளில் உள்ள உரத்தொழிற்சாலைகளில் பொறியாளர்கள், ஆப்ரேட்டர்கள், டெக்னிக்கல் உதவியாளர்கள் மற்றும் மேலாண்மைப் பிரிவுகளில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு அவ்வப்போது அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் தற்போது, தேசிய உரத்தொழிற்சாலையில் விவசாயம், தோட்டக்கலை பிரிவில் டிப்ளமோ முடித்தவர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேர்கப்படுகின்றன.

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: 02 (NFL)/2026

பணி: Field Representative

காலியிடங்கள்: 40

வயது வரம்பு: 30.4.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 30-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,500 - 52,000

தகுதி: விவசாயம், தோட்டக்கலை பிரிவில் 50% மதிப்பெண்களுடன் டிப்ளமோ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.

தேர்வு நடைபெறும் இடம்: தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோவை

விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.200. கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தவும். எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.nationalfertilizers.com என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 12.6.2026

Summary

The applicants satisfying the requisite qualification may apply through ONLINE MODE only...

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