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வேலைவாய்ப்பு

மெட்ராஸ் ஐஐடி-ல் உதவிப் பேராசிரியர் பணி: விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் மெட்ராஸ் ஐஐடி-இல் காலியாகவுள்ள உதவிப் பேராசிரியர் பணியிடங்கள் குறித்து...

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உதவிப் பேராசிரியர் பணி - IIT Madras

Updated On :12 ஜூன் 2026, 2:58 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் மெட்ராஸ் ஐஐடி-இல் காலியாகவுள்ள உதவிப் பேராசிரியர் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது பற்றிய விபரம் வருமாறு:

வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு எண்: IITM/R/1/2026

பணி: Assistant Professor

சம்பளம்: மாதம் ரூ.70,900-1,01,500

தகுதி: காலியிடங்கள் ஏற்பட்டுள்ள பாடப்பிரிவுகள் அல்லது அதற்கு இணையான பாடப்பிரிவுகள் ஏதாவதொன்றில் முதல் வகுப்பில் இளநிலை மற்றும் முதுநிலைப் பட்டம் பெற்று முனைவர் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். கல்வித்தகுதி தொடர்பான கூடுதல் விபரங்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதை பார்த்து படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயதுவரம்பு: 31.12.2026 தேதியின்படி 36-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: விண்ணப்பதாரரின் கல்வித் தகுதி, பணி அனுபவம், கற்பிக்கும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் பணிக்குத் தேர்வு செய்யப்படுவர். இது குறித்த மின்னஞ்சல் மூலம் தகுதியானவர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.facapp.iitm.ac.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கவும். விண்ணப்பத்தவுடன் எதிர்கால பயன்பாட்டிற்காக அதனை பதிவிறக்கம் செய்து கைவசம் வைத்துக்கொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 15.6.2026

Summary

IIT Madras invites applications from individuals with an established record of independent, high-quality research and commitment to teaching and research for the faculty position at the level of ASSISTANT PROFESSOR (AP).

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