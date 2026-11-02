உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஜூனியர் கோர்ட் அட்டெண்டன்ட் பணி: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்..?
நாட்டின் முதன்மை நீதிமன்றமான உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 130 ஜூனியர் கோர்ட் அட்டெண்டன்ட் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு குறித்து...
உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஜூனியர் கோர்ட் அட்டெண்டன்ட் பணி - கோப்புப்படம்
நாட்டின் முதன்மை நீதிமன்றமான உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிரப்பப்பட உள்ள 130 ஜூனியர் கோர்ட் அட்டெண்டன்ட் பணிகளுக்கு தகுதியும் ஆர்வமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
வேலைவாய்ப்பு விளம்பர எண்.: F3/2026 - SC (RC)
பணி: Junior Court Attendant
காலியிடங்கள்: 130
சம்பளம்: மாதம் ரூ.21,700 - 69,100
வயது வரம்பு: 1.10.2026 தேதியின்படி 18 முதல் 27-க்குள் இருக்க வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, ஓபிசி, மாற்றுத்திறனாளிக்கு மத்திய அரசு விதிமுறைப்படி வயது வரம்பில் சலுகை வழங்கப்படும்.
தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு அல்லது அல்லது பிளஸ் 2 தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கூடுதல் கல்வித்தகுதி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டாம்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
தகுதியானவர்களுக்கு எழுத்து மற்றும் நேர்முகத்தேர்வு குறித்த விபரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
தேர்வு மையம்: தமிழ்நாட்டில் சென்னை, மதுரை, கோவை, சேலம், திருச்சி, திருநெல்வேலி.
எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும் நாள்: 26.12.2026.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: எஸ்சி ,எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி, ஓபிசி மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர்களுக்கு ரூ.750. இதர பிரிவினர்களுக்கு ரூ.1,500. கட்டணத்தை யூகோ வங்கி மூலமாக ஆன்லைனில் செலுத்தவும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.sci.gov.in இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து, அதனுடன் தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள்: 25.11.2026
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Online applications are invited from Indian citizens, who fulfill the following qualifications and other eligibility conditions, as on 1st October, 2026
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