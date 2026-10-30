உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 30) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை(அக். 30 விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள் குறித்து....
உச்ச நீதிமன்றத்திம் - கோப்புப்படம்
புதுதில்லி: முன்னாள் மாடல் ட்விஷா ஷர்மாவின் இயற்கைக்கு மாறான மரண வழக்கில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனு, நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் ஒலி-ஒளிப் பதிவுகளை அனுமதியின்றிப் பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்யக் கோரும் மனு உள்பட முக்கிய வழக்குகள் வெள்ளிக்கிழமை(அக். 30) உச்ச நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு வரவுள்ள முக்கிய வழக்குகள்:
* முன்னாள் மாடல் ட்விஷா ஷர்மாவின் இயற்கைக்கு மாறான மரண வழக்கில் சிபிஐ தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* கேரளாவில் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்த (எஸ்.ஐ.ஆர்.) நடத்துவதற்கான தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் ஒலி-ஒளிப் பதிவுகளை அனுமதியின்றிப் பயன்படுத்துவதைத் தடை செய்யக் கோரும் மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்க உள்ளது.
* ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் சந்தால் பர்கானா பகுதியில் சட்டவிரோத குடியேற்றம், மக்கள்தொகை மாற்றங்கள் மற்றும் பழங்குடியினர் மக்கள்தொகை சரிவு தொடர்பான மனுவை இன்று உச்ச நீதிமன்றம் விசாரிக்கவுள்ளது.
Important cases listed in the Supreme Court on Friday, October 30
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