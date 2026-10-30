சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.30) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.30 ) விசாரணைக்கு வரும் வழக்குகள் குறித்து....
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - ANI
சென்னை: சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான விடியோக்கள் புகைப்படங்களை வெளியிட தடை கோரி துளிர் அறக்கட்டளை தொடர்ந்த வழக்கு, சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் வனவிலங்குகள் தொடர்பான வழக்குகள் உள்பட முக்கிய வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.30) விசாரணைக்கு வருகின்றன.
அதில் சில குறிப்பிடத்தக்க வழக்குகளின் பட்டியல்...
* கோயில் திருவிழாக்களில் யானைகளை பயன்படுத்துவது தொடர்பாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க கோரி சேவா டிரஸ்ட் அமைப்பு தொடர்ந்த வழக்கு
* சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் வனவிலங்குகள் தொடர்பான வழக்குகள் சிறப்பு அமர்வில் விசாரணை
* ஊட்டி, கொடைக்கானலில் அனுமதியின்றி செயல்படும் ஹோம்ஸ்டே விடுதிகள், ரிசார்ட்ஸ் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கு
* சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான விடியோக்கள் புகைப்படங்களை வெளியிட தடை கோரி துளிர் அறக்கட்டளை தொடர்ந்த வழக்கு இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடத்தப்படவிருக்கிறது.
Which cases are up for hearing at the Madras High Court today (Oct 30?
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