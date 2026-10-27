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சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 27) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 27) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை நடத்தப்படவுள்ளதைப் பற்றி...

Madras High Court

சென்னை உயர்நீதிமன்றம். - (கோப்புப் படம்)

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மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா, முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தொடர்பான வழக்குகள் இன்று (அக். 27) விசாரிக்கப்படுகின்றன.

தீபாவளியை முன்னிட்டு சென்னை தீவுத்திடலில் பட்டாசு விற்பனைக்கு இடம் ஒதுக்கக்கோரி சென்னை பட்டாசு முகவர்கள் நலச்சங்கம் சாப்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கு இன்று விசாரணை நடத்தப்படவுள்ளது.

இயக்குநரும், நடிகருமான எஸ்.ஜே.சூர்யாவுக்கு எதிரான வருமான வரித்துறை வழக்குகள் விசாரிக்கப்படுகின்றன.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு எதிரான செல்வ வரி பாக்கி தொடர்பான வழக்கு விசாரிக்கப்படவுள்ளது.

கடவுச்சீட்டு வழங்கக் கோரி பேரறிவாளன் தொடர்ந்த வழக்கு, முன்னாள் அமைச்சர்கள் எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், இசக்கி சுப்பையா உள்ளிட்டோரின் வெற்றிக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்குகள் விசாரணை நடத்தப்படவுள்ளன.

தனக்கு வழங்க வேண்டிய சம்பள பாக்கியை கொடுக்காமல் 'கருப்பர் நகரம்' திரைப்படத்தை வெளியிட தடை விதிக்கக் கோரி இயக்குநர் கோபி நாயினார் தொடர்ந்த வழக்கும், நீண்டநாள்களாக வெளிவராமல் முடங்கிக் கிடக்கும் ‘துருவ நட்சத்திரம்’ பட வெளியீடு தொடர்பாக இயக்குநர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன் தாக்கல் செய்த வழக்கும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரிக்கப்படவுள்ளது.

Summary

Cases involving the late Chief Minister Jayalalithaa and former ministers M.R. Vijayabaskar and Isakki Subbaiah are being heard today (Oct. 27).

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