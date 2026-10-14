சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.14) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக்.14) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை? வருகின்றன என்பதைப் பற்றி...
சென்னை உயர்நீதிமன்றம். - (கோப்புப் படம்)
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம், போக்ஸோ வீரமணி வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு உள்பட வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 14) விசாரணை நடத்தப்படவுள்ளன.
சிறுமிகளைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ள தொழிலதிபர் ஜெம் வீரமணி வழக்கை சிபிஜ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி ராஜசேகரன் என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல வழக்கு விசாரிக்கப்படவுள்ளது.
காலியாக உள்ள தமிழ்நாடு மாநில எஸ்.சி,எஸ்.டி ஆணையர் பணியிடத்தை நிரப்பக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கும் இன்று விசாரணை நடத்தப்படவிருக்கிறது.
பெரம்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி முதல்வர் விஜய் தாக்கல் செய்த வழக்கில் இன்று (அக். 14) தீர்ப்பு வழங்கப்படவுள்ளது.
தங்களுக்கு எதிராக பதிவு செயப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ வேலு மற்றும் அவரது மகன் தொடர்ந்த வழக்கும் இன்று விசாரிக்கப்படுகிறது.
பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதை எதிர்த்து சிவசுப்ரமணியம் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கு இன்று விசாரிக்கப்படுகிறது.
Summary
Cases including those concerning the new Secretariat at Pattinapakkam and the plea to transfer the POCSO case involving Veeramani to the CBI are scheduled to be heard at the Madras High Court today (Oct. 14).
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