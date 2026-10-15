சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 15) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை?
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 15 ) எந்தெந்த வழக்குகள் விசாரணை? வருகின்றன என்பதைப் பற்றி...
சென்னை உயர்நீதிமன்றம். - (கோப்புப் படம்)
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் உள்ளிட்ட வழக்குகள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று (அக். 15) விசாரணை நடத்தப்படவுள்ளன.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்று தருவதாகக் கூறி ரூ.100 மோசடி செய்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி முன்பிணை கோரிய மனு விசாரிக்கப்படுகிறது.
மயிலாடுதுறை அருகே அரிசி ஆலையை அகற்ற கோரி சுடுகாட்டில் போராட்டம் நடத்த அனுமதி கோரிய வழக்கு இன்று விசாரணை நடத்தப்படுகிறது.
ஆர்எஸ்எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி கோரிய வழக்கு விசாரிக்கப்படவிருக்கிறது.
வீரமணி பாலியல் வன்கொடுமை விடியோக்களை வெளியிட தடை கோரிய வழக்கும், அதே விவகாரத்தில் எஸ்ஆர்எம்யு பொதுச் செயலர் கண்ணையா மகன் பிரகாஷ் முன்பிணை கோரிய வழக்கும் இன்று தனித்தனியே விசாரிக்கப்படுகின்றன.
தனக்கு எதிராக பிறப்பிக்கப்பட்ட லுக் அவுட் நோட்டீஸை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் எ.வ.வேலு மகன் எ.வ.குமரன் தாக்கல் செய்த வழக்கும் இன்று சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணை நடத்தப்படவிருக்கிறது.
Summary
Cases concerning matters such as the recognition of private schools are set to be heard in the Madras High Court today (Oct. 15).
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