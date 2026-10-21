ராணுவத்தில் பல் மருத்துவர் பணி: அக்.22-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
ராணுவத்தின் பல் மருத்துவப் பிரிவில் பல் மருத்துவர் பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து...
ராணுவத்தில் பல் மருத்துவர் பணி - படம்: ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
ராணுவத்தின் பல் மருத்துவப் பிரிவில் (Army DentalCorps) Short Service Commission Officer பணிக்கான காலியிடங்களுக்கு தகுதியான இருபாலர்களிடம் இருந்து அக்.22-க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
இது குறித்த விபரம் வருமாறு:
பணி: Short Service Commission Officer (Army Dental Corps)
காலியிடங்கள்: 37
சம்பளம்: மாதம் ரூ.61,300 - 1,20,900
வயதுவரம்பு: 31.12.2026 தேதியின்படி 45-க்குள் இருக்க வேண்டும்.
தகுதி: இந்திய பல் மருத்துவக் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி, பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து குறைந்தது 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் பிடிஎஸ் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது எம்டிஎஸ் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். எம்டிஎஸ் நீட்-2026 தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். ஓராண்டு கட்டாய சுழற்சிப் பயிற்சியை 30 ஜூன் 2026-க்குள் முடித்திருக்க வேண்டும் மற்றும் மாநில பல் மருத்துவக் கவுன்சில் நிரந்தர பல் மருத்துவப் பதிவுச் சான்றிதழை, குறைந்தபட்சம் 31 டிசம்பர் 2026 வரை செல்லுபடியாகும் வகையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
உடற்தகுதித் தேர்வு:
ஆண்கள்: உயரம் 157 செ.மீஇருக்க வேண்டும் (எஸ்டி -152 செ.மீ) உயரத்திற்கேற்ற எடை இருக்க வேண்டும்.
பெண்கள்: உயரம் குறைந்தது 152 செ.மீ. இருக்க வேண்டும் (எஸ்டி - 147 செ.மீ). உயரத்திற்கேற்ற எடை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நீட்(எம்டிஎஸ்) 2026 நுழைவுத் தேர்வு மதிப்பெண்கள் மற்றும் உடற்தகுதி அடிப்படையில் பணிக்கு தேர்வு செய்யப்படுவர். இது குறித்த விவரம் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பக் கட்டணம்: ரூ.200. கட்டணத்தை ஆன்லைன் முறையில் செலுத்த வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.join.afms.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்தவுடன் அதனை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து கைவசம் வைத்துக் கொள்ளவும்.
தேர்வு செய்யப் படும் முறை: தொடர்பான தகவல்கள் மின்னஞ்சல் மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.
விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்கள் இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.
Online applications are invited from Indian citizens, both male and female
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