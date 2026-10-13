குரூப் 4 தோ்வுக்கு சிறப்பு பயிற்சி: அக். 18-க்குள் பதிவு செய்யலாம்
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் குரூப் 4 தோ்வுக்கான சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர அக். 18க்குள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி தெரிவித்துள்ளாா்.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளா் தோ்வாணையம் நடத்தும் குரூப் 4 தோ்வுக்கான சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகளில் சேர அக். 18க்குள் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் தெரிவித்திருப்பது:
மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பில் நடைபெறும் சிறப்பு பயிற்சி வகுப்பில் பங்கேற்க விருப்பமுள்ளவா்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ள க்யூ ஆா் கோடு-ஐ பயன்படுத்தி தங்கள் பெயரை அக். 18க்குள் பதிவு செய்யலாம்.
பயிற்சி வகுப்புகள் உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) சுபாஷ் காா்த்திக், துணை ஆட்சியா் (பயிற்சி) வீ. பிரதீப் ஆகியோரின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பில் நடைபெறும். ஏற்கெனவே அரசுப் பணியிலுள்ள அலுவலா்கள் மற்றும் அனுபவம் உள்ளோா் மூலம் பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது. இப்பயிற்சியில் பங்கேற்போருக்கு வாரம் ஒரு முறை மாதிரி தோ்வு நடைபெறும்.
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