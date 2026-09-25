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விண்ணப்பித்துவிட்டீர்களா..? நாமக்கல் மாவட்ட சிறுவர் நீதிமன்றத்தில் கிளார்க், உதவியாளர் வேலை

நாமக்கல் மாவட்ட சிறுவர் நீதிமன்றத்தில் கிளார்க், உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு குறித்து...

Applications Invited for Junior Assistant Cum Record Clerk and Office Assistant Posts

நாமக்கல் மாவட்ட சிறுவர் நீதிமன்றத்தில் கிளார்க், உதவியாளர் வேலை

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நாமக்கல் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டுவரும் இளைஞர் நீதிமன்றத்தில் கீழ்வரும் பணிகளுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

இது குறித்த விவரம் வருமாறு...

பணி: Junior Assistant cum Record Clerk

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: மாதம் ரூ.20,000

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

பணி: Office Assistant

காலியிடம்: 1

சம்பளம்: ரூ.13,000

தகுதி: 8-ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு: 42-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.namakkal.nic.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து அதனுடன் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். நாமக்கல் மாவட் டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டும் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

District Child Protection Officer, District Child Protection Unit, room No; 320, 3rd Floor, Distric Collectorate Campus, Namakkal District - 637 003, Ph: 04286 233103

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து சேர கடைசி நாள்: 25.9.2026

விண்ணப்பிப்போரின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Applications Invited for Junior Assistant Cum Record Clerk and Office Assistant Posts – Juvenile Justice Board, Namakkal

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