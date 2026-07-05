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ஆன்மிகம்

பழமுதிர்சோலை முருகன் கோயில் கும்பாபிஷேகம் - புகைப்படங்கள்

மதுரை அழகர்மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள ஆறுபடை வீடுகளில் ஆறாவது படைவீடான அருள்மிகு பழமுதிர்சோலை சோலைமலை முருகன் கோவிலின் மகா கும்பாபிஷேக விழா, இன்று ஜூலை 5 காலை 5:45 மணி முதல் 6:30 மணிக்குள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
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மதுரை அழகர்மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள ஆறுபடை வீடுகளில் ஆறாவது படைவீடான அருள்மிகு பழமுதிர்சோலை சோலைமலை முருகன் கோவிலின் மகா கும்பாபிஷேக விழா, இன்று ஜூலை 5 காலை 5:45 மணி முதல் 6:30 மணிக்குள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :5 ஜூலை 2026, 8:17 pm IST

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