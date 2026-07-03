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சினிமா

யோகி பாபு 11 வேடங்களில் நடிக்கும் புதிய படம் - புகைப்படங்கள்

தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான யோகி பாபு 11 வெவ்வேறு வேடங்களில் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகத் படக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.
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தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவரான யோகி பாபு 11 வெவ்வேறு வேடங்களில் நாயகனாக நடிக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் முதற்கட்ட படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகத் படக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :3 ஜூலை 2026, 11:19 pm IST

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