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சினிமா

நேஷனல் கிரஷ் அனுபமா பரமேஸ்வரன் - புகைப்படங்கள்

நேஷனல் கிரஷ் அனுபமா பரமேஸ்வரன் - புகைப்படங்கள்

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தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் ஆகிய தென்னிந்திய மொழிகளில் நடித்து வரும் முன்னணி நடிகை.

Updated On :26 ஜூலை 2026, 6:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கேரளத்து வரவு அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

கேரளத்து வரவு அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரனின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரனின் லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்.

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