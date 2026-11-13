பூஜையுடன் தொடங்கிய ஸ்டேஷன் திரைப்படம் - புகைப்படங்கள்
பூஜையுடன் தொடங்கிய ஸ்டேஷன் திரைப்படம் - புகைப்படங்கள்
அறிமுக இயக்குநர் மாறன் கார்த்திகேயன் இயக்கத்தில், ஸ்டேஷன் படத்தின் பூஜை சென்னையில் மிக எளிமையான முறையில் நடைபெற்றது.
கேபி இன்போடெயின்மென்ட் தயாரிப்பில், உருவாகும் இப்படம் காதல், குற்றம், அதிரடி என மூன்றும் கலந்த திரில்லர் திரைப்படமாக உருவாகி வருகிறது.
ஒரே இரவில் நடைபெறும் வித்தியாசமான கதைக்களத்தை மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் திரைக்கதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
நாயகனாக அஜய் கார்த்திக் மற்றும நாயகியாக தீபா பாலு நடித்துள்ளனர்.
சுபாஷ் பாரதி ஒளிப்பதிவு செய்ய, அருண் ராஜ் இசையமைக்கவிருக்கிறார்.
வெங்கடேஷ், தினேஷ் பிரபாகர், பாலஹாசன், ரமேஷ் திலக், மூணார் ரமேஷ், ஜெய் கிருஷ்ணா, ஜானகி, மெட்ராஸ் ரமா, அனு ஸ்ரீ வேலன், பிரகாஷ், சோபியா மற்றும் முரளி உள்ளிட்ட பலர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
சென்னையின் முக்கியப் பகுதிகளில் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
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