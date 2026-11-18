AOT படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்
AOT படத்தின் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு - புகைப்படங்கள்
வேளச்சேரியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் நடிகர் துல்கர் சல்மான் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள AOT திரைப்படத்தின் முன் வெளியீடு நிகழ்வு.
இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ்.
இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ்.
படத்தின் நாயகி சத்விகா வீரவல்லி.
சின்னி ஜெயந்த்
அல்லு அரவிந்த்.
பாலாஜி வேணுகோபால்.
அல்லு அரவிந்த்.
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