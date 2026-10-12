அமெரிக்கா ஆவி படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
'அமெரிக்கா ஆவி' படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா - புகைப்படங்கள்
ஜீவன் பிலிம்ஸ் சார்பில் தயாரிப்பாளர் தனுஷ் நெப்போலியன் - குணால் நெப்போலியன் ஆகியோரின் தயாரிப்பில் தஞ்சை ஜே பி ஆர் இயக்கத்தில் நெப்போலியன் நடிப்பில் உருவான 'அமெரிக்க ஆவி' படத்தின் இசை மற்றும் படத்தின் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.
நெப்போலியனை கெளரவித்த அமெரிக்கா ஆவி படக்குழுவினர்.
படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட விழா சென்னையில் உள்ள கமலா திரையரங்க வளாகத்தில் இனிதே நடைபெற்றது.
அமெரிக்கா ஆவி படக்குழுவினர்.
அமெரிக்கா ஆவி படக்குழுவினர்.
படக் குழுவினருடன் திரையுலக பிரபலங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர்.
கமலா திரையரங்க வளாகத்தில் நடைபெற்ற அமெரிக்கா ஆவி படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா.
படக் குழுவினருடன் திரையுலக பிரபலங்கள்.
திரைப்படத்தின் இசையை சென்னையில் உள்ள ஜப்பான் நாட்டின் துணை தூதரான டாக்கா ஹாசி மற்றும் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் ஆதித்யா ராம் ஆகியோர் இணைந்து வெளியிட, தயாரிப்பாளர் கண்ணன் ரவி பெற்றுக்கொண்டார்.
அமெரிக்கா ஆவி படத்தில் 200க்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்கா வாழ் புதுமுக நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர்.
அறிமுக இயக்குநர் தஞ்சை ஜே பி ஆர் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'அமெரிக்க ஆவி' திரைப்படத்தில் நடிகர் நெப்போலியன் முதன்மையான வேடத்தில் நடித்துள்ளார்.
அமெரிக்கா ஆவி படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா.
காமெடி ஹாரர் திரில்லராக தயாராகி உள்ள இந்த திரைப்படம் ஜீவன் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் தனுஷ் நெப்போலியன் மற்றும் குணால் நெப்போலியன் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.
முழுக்க முழுக்க அமெரிக்காவில் உருவாக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் திரைப்படம் இது என்ற பெருமிதத்துடன் விரைவில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியிட திட்டம்.
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