யுவர்ஸ் லவ்விங்லி ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு - புகைப்படங்கள்
யுவர்ஸ் லவ்விங்லி ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியீடு - புகைப்படங்கள்
முத்துராம் முருகன் ஆகாஷ் பிரேம்குமார், ஸ்ரீதேவி அப்பல்லா ஆகியோர் முதன்மைக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ள படம் யுவர்ஸ் லவ்விங்லி.
2000-களின் தொடக்க காலப் பள்ளிப் பருவம், நட்பு, காதல் மற்றும் அந்தக் காலத்தின் இனிமையான நினைவுகளை மையமாகக் கொண்டு உருவாகும் இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது.
இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் வெளியானதைத் தொடர்ந்து ரசிகர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
செல்போன்கள் பயன்பாட்டில் இல்லாத காலகட்டத்தில், வாக்மேன் உள்ளிட்ட இசைச் சாதனங்கள் வழியாக, நேரடி சந்திப்புகள் மற்றும் கடிதங்கள் மூலமாகவும் காதலர்கள் தங்களது உணர்வுகளைப் பகிர்ந்துகொண்ட விதத்தை இப்படம் பேசுகிறது.
அன்றைய இளைஞர்களின் காதல் உணர்வுகளையும், இசையோடு இணைந்த நினைவுகளையும் பிரதிபலிக்கும் வாக்மேன் போஸ்டரில் முக்கிய இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
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