The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
முதல்வர் விஜய்யை சந்திக்கிறார் ராகுல் காந்தி! மதுராந்தகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல் வெற்றி!தாராபுரத்தில் தவெக வேட்பாளர் சத்தியபாமா வெற்றிதமிழ் வம்சாவளி நவநீதம் பிள்ளைக்கு அமைதிக்கான நோபல் பரிசு! மதுராந்தகம், தாராபுரத்தில் தவெக முன்னிலை: விசிலடித்து இனிப்பு வழங்கி கொண்டாட்டம்!

‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!

‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பற்றி...

இறுதிப்பக்கம் 2

இறுதிப்பக்கம் 2 - போஸ்டர்

Published On :

குமரன் தங்கராஜன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது.

இயக்குநர் மனோ வெ கண்ணதாசன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘இறுதிப்பக்கம்’ படத்தின் அடுத்த படைப்பாக ‘இறுதிப்பக்கம் 2’ உருவாகியுள்ளது.

மர்மம் மற்றும் எமோஷனல் திரில்லர் நிறைந்த கதையில் ‘பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்’ தொடரில் நடித்து பிரபலமான குமரன் தங்கராஜன், ஸ்மேகா, ராஜேஷ் பாலசந்திரன் ஆகியோர் முதன்மைப் பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

இப்படத்திற்கு லோகேஷ் இளங்கோவன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ராம் பாண்டியன் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். ஜோன்ஸ் ரூபர்ட் இசையமைத்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் மணிகண்டன் வெளியிட்டுள்ளார்.

தற்போது இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்து, இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. படத்தின் இசை, டிரைலர் மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

Summary

First look of the movie ‘Irudhippakkam 2’ released!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆனந்த் தேவரகொண்டாவின் எபிக் - ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

ஆனந்த் தேவரகொண்டாவின் எபிக் - ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்: ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

418 படத்தின் டிரைலர்!

418 படத்தின் டிரைலர்!

பிக்காசோ

பிக்காசோ

பிக் பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குமரன்!

பிக் பாஸ் 10 நிகழ்ச்சியில் பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் குமரன்!

விடியோக்கள்

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் சொல்லும் செய்தி | TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam

அதிமுகவில் இனி நடக்கப்போவது இதுதான்....| TVK | CM Vijay | By Elections | Dharapuram |Madhuranthagam