‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது!
‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் பற்றி...
இறுதிப்பக்கம் 2 - போஸ்டர்
குமரன் தங்கராஜன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘இறுதிப்பக்கம் 2’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியானது.
இயக்குநர் மனோ வெ கண்ணதாசன் இயக்கத்தில் வெளியான ‘இறுதிப்பக்கம்’ படத்தின் அடுத்த படைப்பாக ‘இறுதிப்பக்கம் 2’ உருவாகியுள்ளது.
மர்மம் மற்றும் எமோஷனல் திரில்லர் நிறைந்த கதையில் ‘பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ்’ தொடரில் நடித்து பிரபலமான குமரன் தங்கராஜன், ஸ்மேகா, ராஜேஷ் பாலசந்திரன் ஆகியோர் முதன்மைப் பாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
இப்படத்திற்கு லோகேஷ் இளங்கோவன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ராம் பாண்டியன் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார். ஜோன்ஸ் ரூபர்ட் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டரை நடிகர் மணிகண்டன் வெளியிட்டுள்ளார்.
தற்போது இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்து, இறுதிக்கட்ட பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. படத்தின் இசை, டிரைலர் மற்றும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த அறிவிப்புகள் விரைவில் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியாகும் என படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
Summary
First look of the movie ‘Irudhippakkam 2’ released!
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