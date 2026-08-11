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செய்திகள்

பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம் - புகைப்படங்கள்

பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம் - புகைப்படங்கள்

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கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகத்தில், தனது குட்டிகளுடன் நீர்நிலைக்கருகே ஓய்வெடுக்கும் காட்டு யானைகள் கூட்டம்.

Updated On :11 ஆகஸ்ட் 2026, 7:59 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தெற்காசியாவிலேயே அதிக காட்டு யானைகள் உள்ள பகுதிகளில் இதுவும் ஒன்று.

தெற்காசியாவிலேயே அதிக காட்டு யானைகள் உள்ள பகுதிகளில் இதுவும் ஒன்று.

பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 12 அன்று கடைபிடிக்கப்படும் 'உலக யானைகள் தின'த்தை முன்னிட்டு எடுக்கப்பட்ட படம்.

பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 12 அன்று கடைபிடிக்கப்படும் 'உலக யானைகள் தின'த்தை முன்னிட்டு எடுக்கப்பட்ட படம்.

பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகத்தில் காட்டு யானைக் கூட்டம்.

பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகத்தில் காட்டு யானைக் கூட்டம்.

யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் அதிக அளவில் வசிக்கும் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம்.

யானை உள்ளிட்ட வன விலங்குகள் அதிக அளவில் வசிக்கும் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம்.

வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கை அழகு காரணமாக சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்த்து வரும் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம்.

வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கை அழகு காரணமாக சுற்றுலாப் பயணிகளை ஈர்த்து வரும் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம்.

காட்டு யானைகள் கூட்டம்.

காட்டு யானைகள் கூட்டம்.

குட்டிகளுடன் வரும் காட்டு யானைகள் கூட்டம்.

குட்டிகளுடன் வரும் காட்டு யானைகள் கூட்டம்.

யானை அருகில் அமர்ந்திருக்கும் அதன் பாகன்கள்.

யானை அருகில் அமர்ந்திருக்கும் அதன் பாகன்கள்.

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