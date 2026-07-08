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செய்திகள்

1000 ஆண்டு பழமையான பிரதமர் மோடி வழிபாடு - புகைப்படங்கள்

அரசு முறை பயணமாக இந்தோனேஷியா சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள, 1,000 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த, 'பிராமனன்' சிவன் கோயில் வழிபாடு மேற்கொண்டார்.
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அரசு முறை பயணமாக இந்தோனேஷியா சென்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அங்குள்ள, 1,000 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த, 'பிராமனன்' சிவன் கோயில் வழிபாடு மேற்கொண்டார்.

ANI

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :8 ஜூலை 2026, 10:03 pm IST

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