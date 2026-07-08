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செய்திகள்

வயநாடு நிலச்சரிவு... தொடரும் மீட்புப் பணி! - புகைப்படங்கள்

வயநாடு மாவட்டம், மேப்பாடிக்கு அருகிலுள்ள கல்லடியில், கட்டுமானத்தில் உள்ள இரட்டைச் சுரங்கப்பாதை திட்டத்தைத் தாக்கிய பெரும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில், இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களைக் கண்டறியும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது.
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வயநாடு மாவட்டம், மேப்பாடிக்கு அருகிலுள்ள கல்லடியில், கட்டுமானத்தில் உள்ள இரட்டைச் சுரங்கப்பாதை திட்டத்தைத் தாக்கிய பெரும் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடத்தில், இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களைக் கண்டறியும் பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகிறது.

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இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :8 ஜூலை 2026, 9:45 pm IST

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