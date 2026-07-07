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வயநாடு நிலச்சரிவு - புகைப்படங்கள்

கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் சுரங்கப்பாதை சாலை கட்டுமானப் பணி நடைபெறும் இடத்துக்கு அருகே ஏற்பட்ட பெரும் நிலச்சரிவின் சிசிடிவி காட்சியின் ஒரு பகுதி.
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கேரள மாநிலம் வயநாட்டில் சுரங்கப்பாதை சாலை கட்டுமானப் பணி நடைபெறும் இடத்துக்கு அருகே ஏற்பட்ட பெரும் நிலச்சரிவின் சிசிடிவி காட்சியின் ஒரு பகுதி.

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இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :7 ஜூலை 2026, 7:58 pm IST

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