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நலம் டிஎன் இணையதள சேவையை தொடக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

நலம் டிஎன் இணையதள சேவையை தொடக்கி வைத்த முதல்வர் விஜய் - புகைப்படங்கள்

சென்னை, மாநிலக் கல்லூரி அரங்கில், நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில், நலம் டிஎன் என்ற புதிய இணையதள சேவையை முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்.
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சென்னை, மாநிலக் கல்லூரி அரங்கில், நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில், நலம் டிஎன் என்ற புதிய இணையதள சேவையை முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :14 ஜூலை 2026, 7:04 pm IST

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