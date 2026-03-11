/
செய்திகள்
நாடு முழுவதும் எரிவாயு தட்டுப்பாடு - புகைப்படங்கள்
நாடு முழுவதும் மக்களைப் பாதிக்கும் பிரச்னையாக மாறியுள்ள எரிவாயு சிலிண்டர் பற்றாக்குறையை தொடர்ந்து, ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் பல எரிவாயு நிறுவனங்களில் மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சிலிண்டர் வாங்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது.
Updated On :11 மார்ச் 2026, 3:23 pm
