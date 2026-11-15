The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கெளரவ விரிவுரையாளர்களுக்கு ரூ. 5,000 ஊதிய உயர்வு! செப். முதல் முன் தேதியிட்டு வழங்க அன்புமணி கோரிக்கை!ஆந்திரத்தை நோக்கி நகரும் 'அக்வான்' புயல்: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்திருப்பரங்குன்றம் தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும்: அண்ணாமலை சோனியா காந்தியின் சுயசரிதை: ஹாரி பாட்டர் புத்தகத்துக்கு இணையான வரவேற்பு! சென்னைக்கு நவ. 18, 19 ஆம் தேதிகளில் மிக கனமழை எச்சரிக்கை!மேகேதாட்டு விவகாரம்: காங்கிரஸ் மேலிடத்திற்கு முதல்வர் விஜய் அழுத்தம் கொடுக்க இபிஎஸ் வலியுறுத்தல்!

பிரயாக்ராஜில் பாரம்பரிய கார் பேரணி - புகைப்படங்கள்

பிரயாக்ராஜில் பாரம்பரிய கார் பேரணி - புகைப்படங்கள்

சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், லயன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் பிரயாக்ராஜில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய கார் பேரணி.

Updated On :
லயன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய கார் பேரணி.

லயன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய கார் பேரணி.

வாகனங்களின் சிறப்புகள் குறித்தும், அதன் உரிமையாளர்களிடம் ஆர்வமுடன் கேட்டறிந்த பொதுமக்கள்.

வாகனங்களின் சிறப்புகள் குறித்தும், அதன் உரிமையாளர்களிடம் ஆர்வமுடன் கேட்டறிந்த பொதுமக்கள்.

பாரம்பரிய கார்களின் அணிவகுப்பு.

பாரம்பரிய கார்களின் அணிவகுப்பு.

பாரம்பரிய கார் பேரணி.

பாரம்பரிய கார் பேரணி.

பாரம்பரிய கார் பேரணியை முன்னிட்டு வாகனத்தில் செல்லும் அதன் உரிமையாளர்கள்.

பாரம்பரிய கார் பேரணியை முன்னிட்டு வாகனத்தில் செல்லும் அதன் உரிமையாளர்கள்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருவெறும்பூரில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி

திருவெறும்பூரில் போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு விழிப்புணா்வு பேரணி

நவ.1-ல் தில்லியில் தமது வலிமையை காட்டுகின்ற வகையில் அனைவரும் அணி திரள்வோம்: மாணிக்கம் தாகூர்

நவ.1-ல் தில்லியில் தமது வலிமையை காட்டுகின்ற வகையில் அனைவரும் அணி திரள்வோம்: மாணிக்கம் தாகூர்

வேளாண் விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு

வேளாண் விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு

இனி யாருக்கும் துரோக சிந்தனை வராத வகையில் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும்: இபிஎஸ்

இனி யாருக்கும் துரோக சிந்தனை வராத வகையில் பதிலடி கொடுக்க வேண்டும்: இபிஎஸ்

விடியோக்கள்

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

UN Kannan Interview | TVK அரசுக்கு யாரால் ஆபத்து? | CM Vijay | TVK Government | DMK | ADMK | BJP

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்

தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம்?: அண்ணாமலை பதில்