பிரயாக்ராஜில் பாரம்பரிய கார் பேரணி - புகைப்படங்கள்
பிரயாக்ராஜில் பாரம்பரிய கார் பேரணி - புகைப்படங்கள்
சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில், லயன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் பிரயாக்ராஜில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய கார் பேரணி.
லயன்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சார்பில் நடைபெற்ற பாரம்பரிய கார் பேரணி.
வாகனங்களின் சிறப்புகள் குறித்தும், அதன் உரிமையாளர்களிடம் ஆர்வமுடன் கேட்டறிந்த பொதுமக்கள்.
பாரம்பரிய கார்களின் அணிவகுப்பு.
பாரம்பரிய கார் பேரணி.
பாரம்பரிய கார் பேரணியை முன்னிட்டு வாகனத்தில் செல்லும் அதன் உரிமையாளர்கள்.
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