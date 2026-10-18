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வானில் சீறிப்பாய்ந்த சூர்யகிரண் விமானங்கள் - புகைப்படங்கள்

வானில் சீறிப்பாய்ந்த சூர்யகிரண் விமானங்கள் - புகைப்படங்கள்

மைசூரில் நடைபெற்ற 'தசரா' பண்டிகைக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய விமானப்படையின் 'சூர்யகிரண்' விமான சாகச குழுவினர் நடத்திய பிரம்மாண்ட வான்வழி சாகச நிகழ்ச்சி.

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ஒழுக்கம், துல்லியம், குழுப்பணி, தொழில்முறை சேவை ஆகியவற்றின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கலவை.

ஒழுக்கம், துல்லியம், குழுப்பணி, தொழில்முறை சேவை ஆகியவற்றின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கலவை.

மாணவர்கள், தேசிய மாணவர் படையினர், தன்னார்வலர்கள் உள்பட பலர் இந்த சாகசக் காட்சியைக் கண்டு கழித்தனர்.

மாணவர்கள், தேசிய மாணவர் படையினர், தன்னார்வலர்கள் உள்பட பலர் இந்த சாகசக் காட்சியைக் கண்டு கழித்தனர்.

மூவண்ணக் கொடியின் வண்ணங்களால் வானத்தை அலங்கரித்த விமானிகளின் பிரமிக்க வைக்கும் காட்சி.

மூவண்ணக் கொடியின் வண்ணங்களால் வானத்தை அலங்கரித்த விமானிகளின் பிரமிக்க வைக்கும் காட்சி.

மூவண்ணக் கொடியின் நிறங்களால் வானத்தை அலங்கரித்த விமானிகள்.

மூவண்ணக் கொடியின் நிறங்களால் வானத்தை அலங்கரித்த விமானிகள்.

இந்திய விமானப்படையின் திறனுக்கு இது ஒரு சிறந்த சான்று என்ற பெருமிதத்துடன் வானத்தை அலங்கரித்த விமானிகள்.

இந்திய விமானப்படையின் திறனுக்கு இது ஒரு சிறந்த சான்று என்ற பெருமிதத்துடன் வானத்தை அலங்கரித்த விமானிகள்.

நாட்டின் பெருமையை பறைசாற்றும் வீர தீர சாகச நிகழ்ச்சி.

நாட்டின் பெருமையை பறைசாற்றும் வீர தீர சாகச நிகழ்ச்சி.

வானில் விமானங்கள் ஒன்றையொன்று நெருங்கிப் பறந்தும், பல்வேறு வடிவங்களில் அணிவகுத்தும் நிகழ்த்திய சாகசங்கள் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தன.

வானில் விமானங்கள் ஒன்றையொன்று நெருங்கிப் பறந்தும், பல்வேறு வடிவங்களில் அணிவகுத்தும் நிகழ்த்திய சாகசங்கள் கண்களுக்கு விருந்தாக அமைந்தன.

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