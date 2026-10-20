ராவணன் உருவ பொம்மை எரிப்பு - புகைப்படங்கள்
ராவணன் உருவ பொம்மை எரிப்பு - புகைப்படங்கள்
விஜயதசமி மற்றும் தசரா பண்டிகையை முன்னிட்டு, தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றியைப் பறைசாற்றும் விதமாக நாடு முழுவதும் ராவண உருவபொம்மை எரிப்பு நிகழ்வு கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
ராவணனின் பிரம்மாண்ட உருவ பொம்மைகள் தீயிட்டு எரிக்கப்பட்டது.
விஜயசதமியை முன்னிட்டு ராவணன் உருவ பொம்மை எரிக்கும் நிகழ்வு கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
விஜயதசமி முன்னிட்டு ராவண உருவபொம்மையை அம்பை ஏவி எரிக்கப்பட்ட நிகழ்வு கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
தீமையின் மீது நன்மையின் வெற்றியை வலுப்படுத்தும் நிகழ்வு.
தீமைக்கு எதிரான நன்மையின் வெற்றியை நினைவுகூரும் திருநாள்.
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