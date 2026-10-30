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பிகார் அருங்காட்சியகம் - ஆல்பம்

பிகார் அருங்காட்சியகம் - ஆல்பம்

'வொர்த் எ ஜர்னி' சர்வதேச பயண இதழ் வெளியிட்ட 'உலகின் 100 சிறந்த அருங்காட்சியகங்கள் 2026' பட்டியலில், உலகளவில் ஒன்பதாவது இடத்தையும் ஆசியாவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்த பீகார் அருங்காட்சியகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

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உலகின் 100 சிறந்த அருங்காட்சியகங்கள் பட்டியலில், பிகார் அருங்காட்சியகம் உலகளவில் ஒன்பதாவது இடத்தையும் ஆசியாவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்ததைத் தொடர்ந்து, பாட்னாவில் உள்ள அதன் பெயர் பலகையை சுத்தம் செய்யும் பணியாளர்.

உலகின் 100 சிறந்த அருங்காட்சியகங்கள் பட்டியலில், பிகார் அருங்காட்சியகம் உலகளவில் ஒன்பதாவது இடத்தையும் ஆசியாவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்ததைத் தொடர்ந்து, பாட்னாவில் உள்ள அதன் பெயர் பலகையை சுத்தம் செய்யும் பணியாளர்.

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

பாட்னாவில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

பாட்னாவில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ள கலைப்பொருட்கள்.

'வொர்த் எ ஜர்னி' சர்வதேச பயண இதழ் வெளியிட்ட 'உலகின் 100 சிறந்த அருங்காட்சியகங்கள் 2026' பட்டியலில், உலகளவில் ஒன்பதாவது இடத்தையும் ஆசியாவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்த பிகார் அருங்காட்சியகத்தின் உட்புறத் தோற்றம்.

'வொர்த் எ ஜர்னி' சர்வதேச பயண இதழ் வெளியிட்ட 'உலகின் 100 சிறந்த அருங்காட்சியகங்கள் 2026' பட்டியலில், உலகளவில் ஒன்பதாவது இடத்தையும் ஆசியாவில் முதல் இடத்தையும் பிடித்த பிகார் அருங்காட்சியகத்தின் உட்புறத் தோற்றம்.

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