பால் டப்பாவின் மியூசிக் விடியோ ஆல்பம் - புகைப்படங்கள்
பால் டப்பாவின் மியூசிக் விடியோ ஆல்பம் - புகைப்படங்கள்
பன்முக ஆளுமை படைத்த பால் டப்பா எழுதி, பாடி, நடித்த 'ஏரோபிளேன்' எனும் புதிய மியூசிக் விடியோ ஆல்பம்.
'ஏரோபிளேன்' மியூசிக் வீடியோ ஆல்பத்தில் பால் டப்பா மற்றும் நடிகை அனன்யா ராம் பிரசாத் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
'காதல் வேணாம்னு சொன்னா காதல் பண்ண சொன்னாயே..'எனத் தொடங்கும் இந்தப் பாடலை பாடலாசிரியர் பால் டப்பா எழுதி, பாடியுள்ளார்.
இயக்குநர் ராகுல் அசோக் குமார் இயக்க, இசையமைப்பாளர் அடியேல் மஸார் இசையமைக்க, பிரகதீஷ் பிரபு ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.
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