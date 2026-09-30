விட்டமின் டி... எங்கே இருக்கிறார் த்ரிஷா?
த்ரிஷாவின் இன்ஸ்டா விடியோ கவனம் பெற்று வருகிறது....
த்ரிஷா
நடிகை த்ரிஷா நடைபயிற்சியில் எடுத்த விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
நடிகை த்ரிஷா நடிப்பில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு தக் லைஃப், விடாமுயற்சி, குட் பேட் அக்லி, ஐடெண்டிட்டி ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகின. தொடர்ந்து, இந்தாண்டு நடிகர் சூர்யாவுடன் நடித்த கருப்பு திரைப்படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. மேலும், கர்ஜணை மற்றும் சதுரங்க வேட்டை - 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகவுள்ளன.
இந்தாண்டு இறுதியில் இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன்லாலுடன் நடித்த ராம் திரைப்படமும் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து, த்ரிஷா நடித்த தெலுங்கு படமான விஸ்வம்பரா படமும் வெளியாகக் காத்திருக்கிறது.
தற்போது, புதிய திரைப்படமொன்றில் இணைந்துள்ளார். இதன் படப்பிடிப்பு லண்டனில் நடைபெற்று வருகிறது. சில நாள்களுக்கு முன் அங்கு நடிகர் அஜித் குமார் கலந்துகொண்ட கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய்யுடன் கண்டுகளித்தார்.
இந்த நிலையில், நடிகை த்ரிஷா நடைபயிற்சி செல்லும் போது சூரியக் கதிரை வாங்கியபடி இருக்கும் விடியோவை இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்து, ‘விட்டமின் டி’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்னும் அவர் லண்டனில் இருப்பதாகவே தெரிகிறது. இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் கவனம் பெற்று வருகிறது.
Actress Trisha has released a video taken while walking.
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