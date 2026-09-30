நல்ல காலத்தில்... பிறந்த நாளைக் கொண்டாடிய வாமிகா கபி!
வாமிகா கபி தன் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடியுள்ளார்...
வாமிகா கபி
நடிகை வாமிகா கபி தன் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடிய புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
பாலிவுட் திரைப்படங்கள் மற்றும் இணையத் தொடர்களில் நடித்து கவனம் பெற்றவர் நடிகை வாமிகா கபி. தமிழில் மாலை நேரத்து மயக்கம் திரைப்படம் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமானவர் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் மார்டன் லவ் சென்னை தொடரில் இயக்குநர் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கிய நினைவோ ஒரு பறவையிலும் நடித்திருந்தார்.
அண்மையில், இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜுடன் இவர் நடித்த டிசி திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகி வெற்றிப்படமானது. வணிக ரீதியாக ரூ. 100 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து இந்தாண்டின் வெற்றிப்படங்களில் ஒன்றாகவும் உள்ளது.
வசூல் வெற்றியைத் தாண்டி விமர்சன ரீதியாகவும் பாராட்டுகளைப் பெற்றதுடன் நடிகை வாமிகா கபிக்கு நல்ல பெயரைப் பெற்றுக்கொடுத்துள்ளது. டிசியில் சந்திரா என்கிற கதாபாத்திரமாகவே வாழ்ந்ததாக வாமிகாவை ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். மேலும், இந்த வரவேற்பால் நடிகை வாமிகா கபியும் மிகுந்த உற்சாகத்தில் இருக்கிறார்.
இந்த நிலையில், வாமிகா நேற்று (செப். 29) தன் பிறந்த நாளை நெருங்கிய நண்பர்களுடன் கொண்டாடியுள்ளார். இதன் புகைப்படங்கள் மற்றும் விடியோவை பகிர்ந்து, “புதிய தொடக்கத்திற்கு நல்ல காலம் பிறந்ததாக உணர்கிறேன். என்னையும் என்னைச் சுற்றியிருப்பவர்களையும் நான் சந்திக்க இருப்பவர்களையும் இன்னும் சிறப்பாக புரிந்துகொள்கிறேன்.” எனக் கூறியுள்ளார். வாமிகாவின் தமிழ் ரசிகர்களும் அவருக்குத் தங்கள் வாழ்த்துகளைக் கூறி வருகின்றனர்.
Actress Wamiqa Gabbi has shared photos of her birthday celebration.
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