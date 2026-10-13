14.10.1976: சீனாவில் மாவோ மனைவி, ஆதரவாளர் பலர் கைது
அரை நூற்றாண்டுக்கு முன், தினமணி நாளிதழில் இன்றைய நாளில் வெளியான முக்கிய செய்தி.
14.10.1976 - Dinamani
லண்டன், அக். 13- சீனாவில் மா-சே-துங் மனைவி சியாங் சிங்கை ஆதரிக்கும் ஏராளமான இடதுசாரி எழுத்தாளர்களையும், மாணவர்களையும் சீன ராணுவம் இன்று கைது செய்தது.
இத்தககவலை லண்டனிலிருந்து வெளியாகும் டெய்லி டெலிகிராபி பத்திரிகை இன்று தெரிவித்தது.
பீகிங் நகரில் உள்ள ’சிங்-ஹுவா’ பல்கலைக்கழகத்தை சீன ராணுவம், சூழ்ந்து கொண்டதாகவும் அந்தப் பத்திரிகை கூறியது. அங்கு பல இடதுசாரி எழுத்தாளர்கள் வசிக்கின்றனர்.
பீகிங் நகரில் காலை முதற்கொண்டே துருப்பு நடமாட்டம் காணப்பட்டதாகவும், செங்கொடிகளை ஏந்திய சிப்பாய்கள் பஸ்களிலும், லாரிகளிலும் சென்றததாகவும் அந்தப் பத்திரிகை கூறியது.
பீகிங் நகரில் உள்ள இரு பல்கலைக்கழகங்களின் மாணவர்களுக்கும், சீன ராணுவத்தினருக்கும் இடையே மோதல்கள் நடந்ததாக ஐப்பான் டோக்கியோவுக்குக் கிடைத்த செய்திகள் கூறின.
உள்நாட்டுப் போர் நிலைமை
சீனாவில் இப்போது "உள்நாட்டுப் போர் நிலைமை" நிலவுவதாக ஒரு ஜப்பானிய பத்திரிகையின் சீன நிருபர் தெரிவித்துள்ளார்.
சீனாவில் "பதவிப் போரட்டம் மிகவும் மும்முரமாக நடப்பதாக அந்த நிருபர் தமது செய்தியில் கூறி இருக்கிறர். பீகிங், ஷங்காய், ஆகியவை உள்பட எல்லா பெரிய நகரங்களிலும், இடதுசாரி தீவிரவாதிகள் செய்யப்பட்டு வருவதாக மற்றொரு செய்தி கூறியது.
ராணுவத்தினர் யாரும் இதுவரையில் கைது செய்யப்படவில்லை என்றும் அது குறிப்பிட்டது. ...
Summary
14.10.1976: Mao's wife and several supporters arrested in China.
13.10.1976: பம்பாயில் விமான விபத்தில் 95 பேர் பலி - சென்னைக்கு கிளம்பியவுடன் கீழே விழுந்து நொறுங்கியது
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