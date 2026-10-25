26.10.1976: அரசியல் சட்ட திருத்த மசோதா பரிசீலனையை ஒத்திவைக்க ராஷ்டிரபதிக்கு வேண்டுகோள்
அரை நூற்றாண்டுக்கு முன், தினமணி நாளிதழில் இன்றைய நாளில் வெளியான முக்கிய செய்தி.
26.10.1976 - Dinamani
புதுடில்லி, அக். 25 - 44வது அரசியல் சட்ட திருத்த மசோதாவின் பரிசீலனையை ஒத்திவைக்குமாறு ராஷ்டிரபதிக்கும், பிரதம மந்திரிக்கும் லோக சபை சபாநாயகருக்கும் 300க்கும் அதிகமான எழுத்தாளர்கள், நீதித்துறை நிபுணர்கள் சர்வகலாசாலை ஆசிரியர்கள் ஆகியோர் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றனர்.
வேண்டுகோளில் கையெழுத்திட்டிருப்பவர்களில் முக்கியமானவர்கள் வருமாறு: முன்னாள் மத்ய மந்திரி எம். சி. சாக்ளா, முன்னாள் இந்திய தலைமை நீதிபதி எம். இதயதுல்லா, பிரபல எழுத்தாளர் முல்க்ராஜ் ஆனந்த், முன்னாள் அட்டர்னி ஜெனரல் சி. கே. தப்தாரி, சிற்ப கலைஞர் சார்லஸ் கொரியா, வரலாற்று ஆசிரியர் டாக்டர் எஸ். கோபால், எழுத்தாளர் ஜெனீந்திரகுமார், சொலிஸிடர் சோலி சோரப்ஜி, சமூக ஊழியர் பியரி லால் நய்யார், டில்லி சர்வகலா சாலையைச் சேர்ந்த அநேக ஆசிரியர்களும், ஜவஹர்லால் சர்வகலாசாலை ஆசிரியர்களும் சில பத்திரிகையாளர்களும் வேண்டுகோளில் கையெழுத்திட்டிருக்கின்றனர்.
அரசியல் சட்டத்தில் இத்தகைய மாறுதல்களை செய்வதற்கு தற்போதைய பார்லிமெண்டுக்கு அரசியல் அதிகாரமோ அன்றி தார்மிக அதிகாரமோ இல்லை என்று நாங்கள் ஏகமனதாகவும் உறுதியாகவும் கருதுவதாக அவர்கள் குறிப்பிட்டனர். தற்போதைய பார்லிமெண்டில் 5 வருட பதவி காலம் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்டதை அவர்கள் எடுத்துக் காட்டினர்.
அவர்களது வேண்டுகோள் அடங்கிய மனு இன்று காலை ராஷ்டிரபதி, உப ராஷ்டிரபதி, பிரதம மந்திரி, லோக சபை சபாநாயகர் ஆகியோரின் அலுவலகங்களில் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
அரசியலமைப்பு திருத்த மசோதா பரிசீலனை ஆரம்பம்
புது டில்லி, அக். 25 - 59 ஷரத்துக்கள் கொண்ட அரசியலமைப்பு 44 வது திருத்த மசோதா மீது இன்று லோக சபையின் விசேஷக் கூட்டத் தொடரில் விவாதம் ஆரம்பமாயிற்று.
மசோதா குறித்து பேசிய சட்ட அமைச்சர் எச். ஆர். கோகலே இம்மசோதா அரசியலமைப்பைத் திருத்த பார்லிமெண்டுக்கு உள்ள அதிகாரத்தை அழுத்தந்திருத்தமாக ஊர்ஜிதம் செய்வதாகச் சொன்னார்.
பொது ஜனக் கருத்தறிய மசோதாவை சுற்றுக்கு விட வேண்டும் என்று கோரி சுயேச்சை அங்கத்தினர் ஒருவரும், பார்லிமெண்டின் இரு சபைகளைச் சேர்ந்த அங்கத்தினர்களடங்கிய ஒரு தனிக் கமிட்டியிட விடக் கோரி காங்கிரஸ் அங்கத்தினர் ஒருவரும் திருத்தங்களைத் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
நாட்டின் சமூக, பொருளாதாரப் புரட்சி லட்சியங்களை அடைவதை நோக்கி அரசியலமைப்புத் திருத்த மசோதா ஒரு முக்கியமான வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையாகும் என்று கூறினார்.
பார்லிமெண்டு தான் உயர்த்தது என்பதை வலியுறுத்துவதும், சில அடிப்படை உரிமைகளை விட கட்டளைக் கோட்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதும் 59 ஷாத்துக்கள் கொண்ட இம்மசோதாவின் முக்கிய நோக்கமாகும் என்று கோகலே கூறினார்.
இம்மசோதாவின் ஷரத்துக்கள் நீதித்துறையின் சுதந்திரம் கண்ணியத்தையோ அல்லது நாட்டின் சமஷ்டி அமைப்பையோ பாதிக்கவில்லை என்று கோகலே கூறினார். ...
Summary
Request to the President to postpone consideration of the Constitution Amendment Bill
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