காங்கிரஸில் இணைகிறாரா ஹர்பஜன் சிங்? சித்துவின் ஒற்றை ட்வீட் உணர்த்துவது என்ன?

பஞ்சாபில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. இந்நிலையில், பஞ்சாப் காங்கிரஸ் தலைவர் சித்து, முன்னாள் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஹர்பஜன் சிங்குடன் எடுத்த புகைப்படத்தை ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார். ஏற்கனவே, சூடுபிடித்துள்ள பஞ்சாப் அரசியல் களத்தை இது மேலும் பரபரப்பாக்கியுள்ளது.

Picture loaded with possibilities …. With Bhajji the shining star pic.twitter.com/5TWhPzFpNl