ரிசர்வ் வங்கியே அச்சடிப்பதில்லையே? 8 கோடி மதிப்புள்ள 2,000 ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள்

மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில், ரூ.8 கோடி மதிப்புள்ள 2000 ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை தாணே குற்றவியல் துறை காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.

தாணே மாவட்டம் வாக்லே தொழிற்பேட்டையின் ஐந்தாவது பிரிவில், கள்ள நோட்டுகள் அச்சடிக்கும் கும்பலை, காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்து சனிக்கிழமை காலை சோதனை நடத்தினர்.

#WATCH | Maharashtra: Unit 5 of Thane Crime Branch seized fake Indian currency notes in Rs 2000 denomination with face value of Rs 8 Cr. Two people, both of them residents of Palghar, arrested. Search for other accused underway, probe initiated.



(Video: Thane Crime Branch) pic.twitter.com/DwkZcmMK7e