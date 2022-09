சாலைகள் குண்டும் குழியுமாக இருப்பது மக்கள் நன்மைக்குத்தான்: வைரல் ஆகும் விடியோ

புது தில்லி: சத்தீஸ்கர் மாநில அமைச்சர் டாக்டர் பிரேம்சாய் சிங் டேகம் அளித்த பேட்டி ஒன்று சமூக வலைத்தளங்களில் வைரல் ஆகிவருகிறது. சாலை விபத்து மற்றும் மதுபானம் குறித்து அமைச்சர் அளித்த இரண்டு பேட்டிகளும் சமூக வலைத்தளத்தில் பட்டையைக் கிளப்பி வருகிறது.

அந்த விடியோக்களில் ஒன்றில், அமைச்சர் பிரேம்சாய் கூறியிருப்பது என்னவென்றால், மோசமாக இருக்கும் சாலைகளில் எப்போதுமே சாலை விபத்துகள் நேரிடாது, நன்றாக இருக்கும் சாலைகளில்தான் சாலை விபத்துகள் நேரிடுகின்றன என்ற இன்றைய தத்துவம்தான் மிகவும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.

இதையும் படிக்க.. மீண்டும் மலர்கிறதா அனார்கலி - சலீம் காதல் கதை?

#WATCH | Chhattisgarh Min Premsai Singh Tekam says, "...We receive phone calls for repair work but wherever roads are in poor condition fewer accidents occur. Wherever the roads are good,accidents occur every day. Roads should be good but everyone should show restraint..."(31.08) pic.twitter.com/ebH4pGGLRd