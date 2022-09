பொய்யாக பாஜக பகிர்ந்த விடியோ.. பழனிவேல் தியாகராஜன் கிண்டல்

பொய்யாக பாஜக பகிர்ந்த விடியோவை டேக் செய்து, "எனவே, 21ஆம் நூற்றாண்டின் கோயபெல்ஸ் என்று கூறி சில புள்ளிகளை வைத்துவிட்டு, அவ்வளவு புத்திசாலித்தனமும் இல்லையே" என்று கிண்டலடித்திருக்கிறார் தமிழக நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

இப்படி நிதியமைச்சர் பகிரங்கமாக கிண்டலடிக்கக் காரணம் பாஜகவின் தகவல் தொழில்நுட்பக் குழுவின் தலைவர் அமித் மால்வியா பகிர்ந்த மிகப் பழமையான விடியோதான்.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கொல்கத்தாவில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டபோது ஏராளமான கூட்டம் கூடியிருந்தது. இந்த விடியோவை அப்போது அமித் மால்வியா தனது டிவிட்டரில் பகிர்ந்து லைக்குகளையும் பெற்றிருந்தார்.

ஆனால், அவரது போதாத காலமோ என்னவோ, அதே விடியோவை 2022ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 2ஆம் தேதி மங்களூருவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்ற போது எடுத்த விடியோ என்று கூறி அதே டிவிட்டர் பக்கத்தில் தற்போது பகிர்ந்து விட்டார்.

So the 21st Century Goebbels is actually......not that smart at all



And doesn't even have a platform/system to check for such basic errors?



I suppose it's all relative, though...If you only need to incite/fool brain-dead cultists, even this recycled stuff may do just fine https://t.co/Hpzm6lB0iU