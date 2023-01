தொடர்ந்து இணையவெளியில் பிபிசி ஆவணப்படம்!

2002 குஜராத் கலவரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு நேரடித் தொடர்பு உள்ளதாக பிபிசி வெளியிட்டு பிறகு நீக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட ஆவணப்படம் தொடர்ந்து இணையவெளியில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மூத்த வழக்குரைஞர் பிரசாந்த் பூஷண் தெரிவித்துள்ளார்.

இதன் மூலம், பிபிசி தான் வெளியிட்ட ஆவணப்படம் தொடர்பான நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

The Indian govt has slammed a BBC documentary on Modi, dismissing it as “propaganda,” but BBC is sticking to its guns.

The first episode of the two-part documentary “India:The Modi Question” aired on BBC Two on Jan. 17. Link to doc: https://t.co/bemj5SD69Whttps://t.co/sQKATZMfLK