ஷாருக்கான் என்னிடம் ’பதான்’ குறித்து பேசினார்: அசாம் முதல்வர்

பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் அவரது பதான் படத்துக்கு எதிரான போராட்டங்கள் குறித்து தன்னைத் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா தெரிவித்துள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் மற்றும் தீபிகா படுகோன் நடித்துள்ள பதான் திரைப்படம் வருகிற ஜனவரி 25-ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. இந்த படத்தில் இடம் பெற்றுள்ள ''பேஷாரம் ராங்..'' பாடலில் ஷாருக்கானுடன் காவி உடை அணிந்தவாறு தீபிகா படுகோன் நடனமாடுவதற்கு பாஜக தரப்பில் கடும் எதிர்ப்புகள் எழுந்தன. ஹிந்துக்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தும் வகையில் அந்த நடனக் காட்சிகள் இருப்பதாக, பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் பதான் படத்தை திரையிட எதிர்ப்புகள் எழுந்தன.

பதான் திரைப்பட சர்ச்சைப் பாடலுக்கு எதிரான அசாமின் நரேங்கி பகுதியில் போராட்டங்கள் வெடித்தன. பதான் படம் திரையிடப் பட இருந்த திரையரங்குகளின் முன் சிலர் வன்முறையில் ஈடுபட்டனர். பதான் திரைப்படத்தின் பதாகைகள் கிழிக்கப்பட்டன. மேலும், இந்தப் போராட்டத்தில் படத்தின் போஸ்டர்களுக்கு தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டது.

இது தொடர்பாக அசாம் முதல்வர் ஹிமந்த விஸ்வ சர்மா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

Bollywood actor Shri @iamsrk called me and we talked today morning at 2 am. He expressed concern about an incident in Guwahati during screening of his film. I assured him that it’s duty of state govt to maintain law & order. We’ll enquire and ensure no such untoward incidents.