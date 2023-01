கோவாவில் ரெஸ்டாரண்டில் குண்டுவெடிப்பு: 7 வீடுகள் சேதம்!

பானாஜி: கோவா தலைநகர் பானாஜி அருகே உள்ள மபூசா பகுதியில் பாருடன் கூடிய ரெஸ்டாரண்டில் ஞாயிற்றுக்கிழமை குண்டு வெடித்தது போன்று பயங்கர சத்தம் கேட்டது. இதில் பாரையொட்டி இருந்த ஒரு பங்களா மற்றும் 7 குடியிருப்புகள், 6 வாகனங்கள் சேதமடைந்தன.

சம்பவத்தின் போது வளாகத்தில் யாரும் இல்லாததால் அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படாத நிலையில், ரூ.40 லட்சம் மதிப்பிலான சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில் கோவா ரெஸ்டாரண்ட் பாரில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த வெடிப்பு, அங்கிருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் ஏற்பட்டிருக்காலம் என தெரிவித்தனர். ஆனால், சம்பவ இடத்தில் 2 சிலிண்டர்கள் அப்படியே இருந்தது.

Goa | A mysterious blast in a bar and restaurant on the ground floor of a two-storey building in Dangui Colony, Mapusa. The blast caused damage to property, no one was injured in the incident. Further details awaited pic.twitter.com/axbqZ3u1Vf