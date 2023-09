செய்யவும் மாட்டேன், செய்யவிடவும் மாட்டேன்.. பிரதமர் குறித்து காங்கிரஸ்

புது தில்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பு குறித்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் வெளியிட்டிருந்த தகவலையடுத்து, செய்யவும் மாட்டேன், செய்யவிடவும் மாட்டேன் என்று காங்கிரஸ் கட்சி கருத்துக் கூறியிருக்கிறது.

இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஜி20 மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள வந்த அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பின்போது, இந்தியாவில் மனித உரிமைகளை மதிப்பது, பத்திரிகை சுதந்திரம் குறித்து பேசியதாக வியத்நாமில் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்தியாவில் நடைபெற்ற ஜி20 உச்சி மாநாடு முடிவடைந்ததும், புது தில்லியிலிருந்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தனது வியத்நாம் பயணத்தை மேற்கொண்டார்.

வியத்நாம் பயணத்தின் போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஜோ பைடன், 'மனித உரிமைகளை மதிப்பது' மற்றும் 'பத்திரிக்கை சுதந்திரம்' போன்ற பிரச்னைகள் குறித்து தான் இந்தியாவின் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடனான சந்திப்பின் போது எழுப்பியதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

Mr. Modi saying to Mr. Biden — “Na Press Conference karoonga,

Na karne doonga” has had no impact.



Mr. Biden is saying the same things in Vietnam which he said to Mr. Modi’s face in India — on respecting human rights, the role of civil society and free press. pic.twitter.com/08WthcKdUC