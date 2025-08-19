மும்பையில் கனமழை! தென்னக ரயில் சேவையில் மாற்றம்: 14 ரயில்கள் ரத்து!

இந்தியா

மும்பை: மும்பையில் இடைவிடாது பெய்யும் கனமழையால் ரயில் சேவை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, 14 ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன் விவரம் பின்வருமாறு:

  1. மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - துலே (11011)

  2. துலே - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (11012)

  3. ஜால்னா - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (20705)

  4. மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - ஜால்னா (20706)

  5. புணே - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (12126)

  6. மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - புணே (12125)

  7. புணே - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (12124)

  8. மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - புணே (12123)

  9. புணே - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (11008)

  10. மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - புணே (11007)

  11. புணே - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (12128)

  12. மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - புணே (12127)

  13. புணே - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (22106)

  14. மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - புணே (22105) ஆகிய ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.

  • நாகர்கோவில் சந்திப்பு - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (16340) ரயில் புணே வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

  • பெங்களூரு - மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. (11302) ரயில் புணே வரை மட்டுமே இயக்கப்படும்.

  • மும்பை சி.எஸ்.எம்.டி. - நாகர்கோவில் சந்திப்பு (16339) ரயில் மும்பையிலிருந்து ஆக. 19-க்குப் பதிலாக புணே ரயில் நிலையத்திலிருந்து ஆக. 20 நள்ளிரவு 12.20 மணிக்கு புறப்படும்.

அதேபோல, மும்பையிலிருந்து திருவனந்தபுரம், ஹைதராபாத், மங்களூரு செல்லும் ரயில்கள் உள்பட பல முக்கிய வழித்தட ரயில்கள் கால தாமதமாகவே இயக்கப்படுகின்றன.

Heavy rains over Mumbai & Suburban areas: Due to waterlogging on tracks, several Mail/Express trains have been rescheduled, cancelled, or diverted.

