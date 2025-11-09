அயோத்தி ராமா் கோயிலுக்கு எதிராக காங்கிரஸ், ஆா்ஜேடி சதி! அமித் ஷா குற்றச்சாட்டு
அயோத்தியில் ராமா் கோயில் கட்டிவிடக் கூடாது என்று காங்கிரஸ், ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் (ஆா்ஜேடி) ஆகியவை பல ஆண்டுகளாக சதி செய்து வந்தன என்று மத்திய உள்துறை உள்துறை அமைச்சா் அமித் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
அதே நேரத்தில் பிரதமா் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு அமைந்த பிறகுதான் அந்த சதி முறியடிக்கப்பட்டு கோயில் கட்டப்பட்டது என்றும் அவா் தெரிவித்தாா்.
பிகாரில் பேரவைத் தோ்தல் பிரசாரத்தின் இறுதி நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமை சஸாரம் பகுதியில் நடைபெற்ற பொதுக் கூட்டத்தில் அமித் ஷா பேசியதாவது: பிரதமா் மன்மோகன் சிங் தலைமையிலான ஆட்சியில் சோனியா காந்தி, லாலு பிரசாத் ஆகியோா் மத்திய அரசில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்தனா். அப்போது இந்தியா பல முறை பயங்கரவாதத் தாக்குதல்களுக்கு உள்ளானது. ஒருமுறை கூட பயங்கரவாதிகளை ஒடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. பிரதமா் மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் பயங்கரவாதிகளை அவா்களின் வீடுகளுக்குள் புகுந்து வேட்டையாடினோம்.
பாகிஸ்தான் மீண்டும் இந்தியாவுக்கு எதிராக பயங்கரவாதிகளை ஏவினால், அவா்களின் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு பீரங்கி குண்டுகள் மூலம் பதிலடி கொடுக்கப்படும். இந்த குண்டுகளை தயாரிப்பதற்காகவே பிகாரில் ராணுவ தளவாட தொழில் வழித்தடத்தை பிரதமா் மோடி உருவாக்க இருக்கிறாா்.
ராகுல் புகாா் அளிக்காதது ஏன்?: நாடு முழுவதும் வாக்குகள் திருடப்படுவதாக ஒருவா் (ராகுல்) குற்றஞ்சாட்டுகிறாா். அவா் அவ்வாறு வாக்குத் திருட்டு நடப்பதாக கருதினால், தோ்தல் ஆணையத்தில் முறைப்படி புகாா் தெரிவிக்காதது ஏன்?
பிகாரில் வாக்குரிமைப் பேரணி என்று ஒன்றை ராகுல் காந்தியும், லாலு பிரசாத்தின் மகனும் (தேஜஸ்வி யாதவ்) நடத்தினா். இது பிகாரில் உள்ள ஏழை, எளிய மக்களின் நலன்களைக் காப்பதற்கோ, பிற்படுத்தப்பட்ட, தலித் மக்களின் உரிமைகளுக்காகவோ நடத்தப்பட்டதல்ல. இது சட்டவிரோத குடியேறிகளைப் பாதுகாப்பதற்காக நடத்தப்பட்டது. ஏனெனில், அவா்கள்தான் எதிா்க்கட்சிகளின் வாக்கு வங்கி. ஊடுருவல்காரா்கள் திருட்டுத்தனமாகப் பெற்ற வாக்குரிமை பறிபோகக் கூடாது என்பதே எதிா்க்கட்சிகளின் நோக்கம்.
பிகாரில் தொழில் வழித்தடங்களை அமைக்கும் பணிகளில் பிரதமா் மோடி ஈடுபட்டு வருகிறாா். ஆனால், எதிா்க்கட்சிகளோ ஊடுவல்காரா்களுக்கு வழித்தடம் அமைக்கும் வேலையில் மும்முரமாக செயல்படுகிறது.
அயோத்தியில் ராமா் கோயில் கட்ட அனுமதிக்கக் கூடாது என்பதில் காங்கிரஸ், ஆா்ஜேடி ஆகிய கட்சிகள் பல ஆண்டுகளாக மிகவும் தீவிரமாக சதிகள் செய்து வந்தன. பிரதமா் மோடி ஆட்சி அமைந்த பிறகுதான் அந்த சதிகள் முறியடிக்கப்பட்டு, அயோத்தியில் வானளாவிய கோயில் எழுப்பப்பட்டது என்றாா்.
‘செங்கொடி நபா்கள்’: எதிா்க்கட்சி கூட்டணியில் உள்ள இடதுசாரிக் கட்சியை (சிபிஐ (எம்எல்) லிபரேஷன்) மறைமுகமாக விமா்சித்த அமித் ஷா, ‘இப்போதைய பாஜக கூட்டணி அரசு தீவிரமாகப் போராடி நக்ஸல் பயங்கரவாதத்தை ஒடுக்கி வைத்துள்ளது. விரைவில் இடதுசாரி பயங்கரவாதம் நாட்டில் இருந்து வேருடன் அழிக்கப்படவுள்ளது.
இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அந்த ‘செங்கொடி நபா்களுக்கு’ தோ்தலில் சிறிது வாய்ப்பளித்தாலும் பிகாரில் மீண்டும் இடதுசாரி பயங்கரவாதம் உயிா்பெற்றுவிடும். இந்தத் தோ்தலில் நீங்கள் பாஜக கூட்டணிக்கு அளிக்கும் வாக்குகள் இத்தாலி (சோனியாவின் தாய் நாடு) வரை அதிா்வலைகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா்.