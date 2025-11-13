இந்தியா

எடியூரப்பா மீதான போக்ஸோ வழக்கை ரத்து செய்ய உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!

எடியூரப்பா மீதான போக்ஸோ வழக்கை ரத்து செய்வது தொடர்பாக..
கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் பி.எஸ். எடியூரப்பா
Published on
Updated on
1 min read

கர்நாடக முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பா மீதான போக்ஸோ வழக்கை ரத்து செய்ய கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

பெங்களூரு, சதாசிவ நகா் காவல் நிலையத்தில் பெண் ஒருவா் தாக்கல் செய்திருந்த புகாரில், பெங்களூரு, டாலா்ஸ் காலனி இல்லத்தில் பிப். 2-ஆம் தேதி முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பாவைச் சந்தித்த போது, தனது 17 வயது மகளை பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உட்படுத்தியதாக குற்றம்சாட்டியிருந்தாா். இதனடிப்படையில், பாஜக முன்னாள் முதல்வர் எடியூரப்பாவுக்கு எதிராக போக்சோ வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

சதாசிவநகர் போலீசார் மார்ச் 14, 2024 அன்று இந்த வழக்கைப் பதிவு செய்தனர், பின்னர் அது மேலும் விசாரணைக்காக சிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது. முன்னாள் முதல்வர் மீது மீண்டும் எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்து பின்னர் குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தது.

எடியூரப்பா தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞர் சி.வி. நாகேஷ் இந்த வழக்கு அரசியல் நோக்கம் கொண்டது என்றும் புகாரில் நம்பகத்தன்மை இல்லை என்றும் வாதிட்டார்.

புகார்தாரரும் அவரது மகளும் பிப்ரவரி 2024 இல் பெங்களூரு காவல் ஆணையரை பலமுறை சந்தித்தனர், ஆனால் மார்ச் 14 வரை எந்தக் குற்றச்சாட்டையும் குறிப்பிடவில்லை என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இந்த சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் அங்கிருந்த சாட்சிகள் எதுவும் அசம்பாவிதம் நடக்கவில்லை என்று கூறியதாக வழக்குரைஞர் கூறினார்.

சிறப்பு நீதிமன்றம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தபோது, பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை முறையாக மதிப்பீடு செய்யாமல் இயந்திரத்தனமாக செயல்பட்டதாக வாதிட்டார். குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை மற்றும் மறைமுக நோக்கங்களால் இயக்கப்படுகின்றன என்று கூறி நடவடிக்கைகளை ரத்து செய்யுமாறு அவர் உயர் நீதிமன்றத்தை வலியுறுத்தினார்.

இதை எதிர்த்து, சிறப்பு அரசு வழக்குரைஞர் பேராசிரியர் ரவிவர்ம குமார், சிறப்பு நீதிமன்றம் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பு பாதிக்கப்பட்டவரின் வாக்குமூலம் உள்ளிட்ட ஆதாரங்களை முறையாக பரிசீலித்ததாகவும், விசாரணை நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு நியாயமானது என்றும், சரியான நீதித்துறை பயன்பாட்டை பிரதிபலிப்பதாகவும் அவர் வாதிட்டார்.

இதனிடையே தன் மீது பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள போக்ஸோ வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி கா்நாடக உயா்நீதிமன்றத்தில் எடியூரப்பா மனுதாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த வழக்கு கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த பின்பு எடியூரப்பா மீதான போக்ஸோ வழக்கை ரத்து செய்ய கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Summary

The Karnataka High Court on Thursday refused to quash the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act case filed against former Chief Minister B S Yediyurappa.

இதையும் படிக்க: தில்லி கார் குண்டு வெடிப்பு! உமர் அடையாளம் டிஎன்ஏ மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டது எப்படி?

POCSO
yediyurapa
karnataka HC

