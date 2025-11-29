குருவாயூா் அஷ்டமி விளக்குத் திருவிழா: தங்கத் திடம்பில் ஸ்ரீகிருஷ்ணா் பவனி
கேரளத்தில் பிரசித்தி பெற்ற குருவாயூா் ஸ்ரீகிருஷ்ணா் கோயிலில் அஷ்டமி விளக்குத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை இரவு கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்தத் திருவிழாவையொட்டி, கோயில் வளாகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தீபங்கள் ஏற்றி வைக்கப்பட்டன. இந்த விளக்குகளின் ஒளியில், குருவாயூா் கோயிலே பக்திப் பிரகாசத்துடன் ஜொலித்தது.
திருவிழாவின் முக்கிய அம்சமாக, ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் (கிருஷ்ணா்) தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட திடம்பில் (ஆசனம்) அமா்ந்து கோயில் பிராகாரங்களில் உலா வந்தாா். இந்த தங்கத் திடம்பை, குருவாயூா் தேவஸ்வத்தின் பிரதான யானைகளில் ஒன்றான, இந்திரசேனன் யானை சுமந்து வந்தது. அஷ்டமி விளக்கு விவாவில் இந்திரசேனன் உள்பட மூன்று யானைகள் பங்கேற்றன.
சுவாமி கோயிலை நான்காவது முறையாகச் சுற்றி வந்தபோது, நெய் விளக்குகள் அனைத்தும் ஏற்றப்பட்டன. அப்போது, கோயிலில் திரண்டிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் ‘நாராயணா, நாராயணா’ என கோஷம் எழுப்பி, பக்தி பரவசத்துடன் வழிபட்டனா்.
இந்த விளக்குத் திருவிழா, நவமி (சனிக்கிழமை), தசமி (ஞாயிற்றுக்கிழமை), ஏகாதசி (திங்கள்கிழமை) என அடுத்த 3 நாள்களும் தொடா்ந்து நடைபெறும். இந்த நாள்களிலும், ஸ்ரீ குருவாயூரப்பன் தங்கத் திடம்பில் இரவு பவனி வருவாா்.
அா்ஜுனனுக்கு பகவான் கிருஷ்ணா் கீதோபதேசம் செய்த நாளாக கருதப்படும் காா்த்திகை மாத சுக்ல பக்ஷ ஏகாதசியன்று குருவாயூரில் நடைபெறும் சிறப்பு பூஜை உள்ளிட்ட விழா கோயிலின் மிக முக்கிய திருவிழாக்களில் ஒன்றாகும். இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பாா்கள் என கோயில் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.