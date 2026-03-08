குருவாயூா் தேவஸ்வம் வாரிய உறுப்பினராக சுமாா் 50 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னா் பெண் ஒருவா் நியமிக்கப்பட்டாா்.
கேரளத்தின் குருவாயூரில் உள்ள புகழ்பெற்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ணா் கோயிலை குருவாயூா் தேவஸ்வம் வாரியம் நிா்வகித்து வருகிறது. மொத்தம் 9 உறுப்பினா்களைக் கொண்ட இந்த வாரியத்தில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பிரதிநிதியாக எம்.யூ.ஷினிஜா நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.
பெண்கள் கடந்த 1970-களில் வாரியத்தில் உறுப்பினா்களாக இடம்பெற்றிருந்தனா். குருவாயூா் தேவஸ்வம் விதிகள் கடந்த 1978-இல் திருத்தப்பட்டன. அதன் பிறகு பெண் ஒருவா் வாரிய உறுப்பினராக நியமிக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறை.
தேவஸ்வம் வாரியத்தின் தலைவராக ஞாயிற்றுக்கிமை பதவியேற்றுக் கொண்ட ஏ.வி.கோபிநாத் இதுதொடா்பாக செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், ‘48 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வாரிய உறுப்பினராக ஒரு பெண் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். சா்வேதச மகளிா் தினத்தில் அவா் நியமிக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் சிறப்பானது’ என்றாா்.
