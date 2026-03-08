டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!

டி20 உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் அகமதாபாதில் இன்று (மார்ச் 8) நடைபெற்ற இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் விளையாடின.
இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்ய, இந்திய அணி முதலில் விளையாடியது.
சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி; நியூசிலாந்துக்கு இமாலய இலக்கு!
முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களின் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து 255 ரன்கள் எடுத்தது.
இந்திய அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக அபிஷேக் சர்மா மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் களமிறங்கினர். இந்த இணை இந்தியாவுக்கு மிகவும் அதிரடியான தொடக்கத்தைத் தந்தது. இவர்களது அதிரடியான ஆட்டத்தால் இந்திய அணி பவர்பிளேவில் விக்கெட் இழப்பின்றி 92 ரன்கள் எடுத்தது.
அதிரடியாக விளையாடிய அபிஷேக் சர்மா 18 பந்துகளில் அரைசதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 21 பந்துகளில் 52 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
அதன் பின், சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஜோடி சேர்ந்தனர். இந்த இணை அதிரடியைத் தொடர்ந்தது. ஒவ்வொரு ஓவரிலும் சிக்ஸர்கள் பறந்தன. ரச்சின் ரவீந்திரா வீசிய 14-வது ஓவரில் சஞ்சு சாம்சன் ஹாட்ரிக் சிக்ஸர்களை பறக்கவிட்டு அசத்தினார். அதிரடியாக விளையாடிய இருவரும் அரைசதம் விளாசி அசத்தினர்.
அதிரடியாக விளையாடிய சஞ்சு சாம்சன் 46 பந்துகளில் 89 ரன்கள் எடுத்து ஜேம்ஸ் நீஷம் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். அதில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 8 சிக்ஸர்கள் அடங்கும். சாம்சனைத் தொடர்ந்து, 24 பந்துகளில் அதிரடியாக விளையாடி 54 ரன்கள் (4 பவுண்டரிகள் மற்றும் 4 சிக்ஸர்கள்) எடுத்திருந்த இஷான் கிஷன் விக்கெட்டினையும் நீஷம் கைப்பற்றி அசத்தினார்.
அடுத்த பந்திலேயே கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் விக்கெட்டினை வீழ்த்தி வந்த வேகத்திலேயே அவரை பெவிலியனுக்கு அனுப்பினார் நீஷம். சூர்யகுமார் யாதவ் முதல் பந்திலேயே டக் அவுட்டாகி வெளியேறினார். ஒரே ஓவரில் மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார் ஜேம்ஸ் நீஷம். இதனையடுத்து, ஹார்திக் பாண்டியா மற்றும் திலக் வர்மா ஜோடி சேர்ந்தனர்.
ஜேம்ஸ் நீஷம் ஒரே ஓவரில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியது இந்திய அணியின் ரன் வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்தியது. ஹார்திக் பாண்டியா மற்றும் திலக் வர்மா இருவரும் பவுண்டரிகள் எடுக்கத் தடுமாறினர். ஹார்திக் பாண்டியா 13 பந்துகளில் 18 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் ஒரு சிக்ஸர் அடங்கும்.
இறுதிக்கட்டத்தில் அதிரடியாக விளையாடிய ஷிவம் துபே 8 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேம்ஸ் நீஷம் 3 விக்கெட்டுகளையும், ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் மாட் ஹென்றி தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!
256 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி நியூசிலாந்து அணி களமிறங்கியது.
அந்த அணியில் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக டிம் செய்ஃபெர்ட் மற்றும் ஃபின் ஆலன் களமிறங்கினர். இந்த இணை அதிரடியாகத் தொடங்கியது. இருப்பினும், அக்ஷர் படேல் பந்துவீச்சில் ஃபின் ஆலன் 9 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
தொடக்க ஆட்டக்காரர் டிம் செய்ஃபெர்ட் ஒருபுறம் பொறுப்புடன் விளையாட மறுமுனையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது நியூசிலாந்து. ஜஸ்பிரித் பும்ரா அவர் வீசிய முதல் ஓவரின் முதல் பந்திலேயே ரச்சின் ரவீந்திராவின் விக்கெட்டினைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். ரச்சின் ரவீந்திரா (ஒரு ரன்), கிளன் பிலிப்ஸ் (5 ரன்கள்), மார்க் சாப்மேன் (3 ரன்கள்) எடுத்து பெவிலியன் திரும்பினர்.
தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடிய டிம் செய்ஃபெர்ட் அரைசதம் கடந்தார். அவர் 26 பந்துகளில் அதிரடியாக 52 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். அதில் 2 பவுண்டரிகள் மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
அதன் பின், கேப்டன் மிட்செல் சாண்ட்னர் மற்றும் டேரில் மிட்செல் சிறிய பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். ஆனால், அந்த பார்ட்னர்ஷிப் நீண்ட நேரம் நிலைக்கவில்லை. டேரில் மிட்செல் 17 ரன்களில் அக்ஷர் படேல் பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். மிட்செல் சாண்ட்னர் 35 பந்துகளில் 43 ரன்கள் எடுத்தார். அதில் 3 பவுண்டரிகள் மற்றும் 2 சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
இறுதியில் இந்திய அணி நியூசிலாந்தை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி மூன்றாவது முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியது. நியூசிலாந்து அணி இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 19 ஓவர்களில் 159 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. அறிமுக டி20 உலகக் கோப்பையை மகேந்திர சிங் தோனி தலைமையிலான இந்திய அணி வென்று அசத்தியது. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ரோஹித் சர்மா தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருந்த நிலையில், தற்போது சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளது.
இந்தியா தரப்பில் அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அக்ஷர் படேல் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஹார்திக் பாண்டியா, வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் அபிஷேக் சர்மா தலா ஒரு விக்கெட்டினையும் கைப்பற்றினர்.
அபார பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்திய அணி கோப்பையை வெல்வதற்கு மிகவும் முக்கியக் காரணமாக அமைந்த சஞ்சு சாம்சன் தொடர் நாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனையை படைத்துள்ள இந்திய அணி, டி20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டிகளில் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதில்லை என்ற வரலாற்றையும் இந்திய அணி மாற்றியுள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பையை நடத்தும் நாடு கோப்பையை வென்றதில்லை என்ற வரலாற்றை மாற்றி இந்திய அணி வரலாறு படைத்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
summary
The Indian team won the T20 World Cup title for the third time by defeating New Zealand in the final.
