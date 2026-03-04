Dinamani
ஃபின் ஆலன் அதிரடி சதம்: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது நியூசிலாந்து!

ஃபின் ஆலனின் அதிரடி சதத்தால் 170 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெறும் 12.5 ஓவர்களில் நியூசிலாந்து எட்டியது.

News image
பின் ஆலன்- படம் - பிடிஐ
Updated On :4 மார்ச் 2026, 4:56 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2026 டி-20 உலகக்கோப்பையின் முதல் அரையிறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்கு நியூசிலாந்து அணி முன்னேறியது.

ஃபின் ஆலனின் அதிரடி சதத்தால் 170 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெறும் 12.5 ஓவர்களில் எட்டி நியூசிலாந்து அணி வெற்றி இலக்கை எட்டியது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டன்ஸ் திடலில் நடைபெற்ற இன்றையப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் விளையாடின.

முதலில் ஆடிய தென் ஆப்பிரிக்கா 20 ஓவரில் 8 விக்கெட்டுக்கு 169 ரன்கள் எடுத்தது. யான்சென் அதிரடியாக ஆடி 30 பந்தில் 5 சிக்சர், 2 பவுண்டரி உள்பட 55 ரன்கள் குவித்தார்.

அடுத்து ஆடிய நியூசிலாந்து 12.5 ஓவரில் ஒரு விக்கெட்டை மட்டுமே இழந்து 173 ரன்கள் குவித்து வென்றது. இதன்மூலம் 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன் இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறியது.

டி-20 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இதுவே அதிவேக சதமாகும். வெறும் 33 பந்துகளில் 8 சிக்ஸர்கள், 10 பவுண்டரிகளுடன் சதமடித்து அசத்தினார்.

